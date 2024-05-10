لمواكبة الجمهورية الجديدة.. صلاح فوزي يطالب بتعديل الدستور .. فيديو

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ، أن الحوار الوطني بمثابة تطبيق لمفهوم الديمقراطية المباشرة، وجميع مخرجاته تصب للصالح العام.

وأضاف صلاح فوزي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يمكنه تبني مخرجات الحوار الوطني في الوقت الحالي أو خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «الوسيلة الآمنة للانتخابات هي العمل بنظام انتخابات القائمة، وعملية إعادة الأصوات الضائعة في الانتخابات كانت تلاقي صعوبات، والوصول إلى المقعد الانتخابي من خلال صوت الشارع».

وأوضح صلاح فوزي، أنه من الأفضل وجود نظام انتخابي للمحليات من خلال انتخابات القائمة، وتكون الأحقية لكل شخص من خلال صوت الشارع، مشيرًا إلى أن الوصول إلى أي معقد في أي انتخابات؛ يتم عبر النزول للشارع وتصويت ممثليه.

الجمهورية الجديدة

وأكمل: نحن الآن في الجمهورية الجديدة ولها تشريعاتها وقوانينها، وكل جمهورية لا بد أن تقترن بدستور جديد، كما أن دستور 2014 تم تعديله 2019، ونحن الآن في حاجة لإجراء مزيد من التعديلات على دستور 2019 لكي يواكب الجمهورية الجديدة.

وأشار صلاح فوزي إلى أن باب المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في دستور 2019 لا بد من إجراء تعديلات عليه، وعلى غيره، كما أن الجمهوريات الجديدة كما أشرتُ، في حاجة لدستور جديد.