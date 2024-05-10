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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فستان كب | درة تبرز رشاقتها بإطلالة جذابة

درة
درة

خطفت النجمة درة، أنظار متابعيها، باحدث اطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وبدت درة بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان كب مجسم ابيض اللون واعتمدت على الميكب الهادي الذي أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥١٠_١٩٤٩٢٨


أحدث اعمال درة

من ناحية أخرى، أعلنت درة مؤخرا عدم عرض أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" في موسم رمضان 2024.

المسلسل من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

وظهرت درة وهي ترتدي الحجاب وثيابا محتشمة أنيقة، وكشفت أن اسمها في المسلسل "نوال".

ويشارك في بطولة مسلسل "إثبات نسب" صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.

أحدث اعمال درة في السينما

انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال درة

جدير بالذكر أن آخر أعمال درة هو مسلسل "الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني 2023 من بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، أبرزهم، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

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