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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل قالب البطاطس باللحم | جديدة وغير تقليدية

قالب البطاطس باللحم
قالب البطاطس باللحم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل قالب البطاطس باللحم.

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مقادير قالب البطاطس باللحم اللذيذ :
اللحم:
٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢ حبة متوسطة بصل مفروم
٢ فص ثوم
٢ قرن فلفل اخضر مفروم
٤٠٠ جرام لحم مفروم
١ حبة كبيرة طماطم مفروم
١ حبة متوسطة فلفل حلو احمر
٢ كوب مشروم مفروم
٢ ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
١ ملعقة صغيرة بهار مشكل
١ ملعقة صغيرة بابريكا
٢ ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف كوب بقدونس مفروم البطاطس
٤ حبة كبيرة بطاطس
١ ملعقة كبيرة ملح
٢ فص ثوم، انصاف
٢ ورق غار
٤ ملعقة كبيرة زبدة
 

إليكم طريقة تحضير  قالب البطاطس باللحم.

https://www.instagram.com/reel/C6y_S-Ds5ph/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

قالب البطاطس باللحم مقادير قالب البطاطس باللحم الشيف منال العالم طريقة عمل قالب البطاطس باللحم قالب البطاطس

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