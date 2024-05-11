طريقة عمل قالب البطاطس باللحم | جديدة وغير تقليدية

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل قالب البطاطس باللحم.
مقادير قالب البطاطس باللحم اللذيذ :
اللحم:
٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢ حبة متوسطة بصل مفروم
٢ فص ثوم
٢ قرن فلفل اخضر مفروم
٤٠٠ جرام لحم مفروم
١ حبة كبيرة طماطم مفروم
١ حبة متوسطة فلفل حلو احمر
٢ كوب مشروم مفروم
٢ ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
١ ملعقة صغيرة بهار مشكل
١ ملعقة صغيرة بابريكا
٢ ملعقة كبيرة معجون طماطم
نصف كوب بقدونس مفروم البطاطس
٤ حبة كبيرة بطاطس
١ ملعقة كبيرة ملح
٢ فص ثوم، انصاف
٢ ورق غار
٤ ملعقة كبيرة زبدة
إليكم طريقة تحضير قالب البطاطس باللحم.
https://www.instagram.com/reel/C6y_S-Ds5ph/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==