عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل دجاج بالبطاطس | بأسهل الخطوات

طريقة عمل دجاج بالبطاطس
طريقة عمل دجاج بالبطاطس

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، طريقة عمل  دجاج بالبطاطس.
 

txt

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

txt

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أمريكا| شاهد

 

مقادير دجاج بالبطاطس :


1 كيلو دجاج مقطع أرباع
ربع  كوب زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون


التتبيلة:


1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة ريحان
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف  ملعقة صغيرة روز ماري
2 ملعقة صغيرة ملح
2 حبة كبيرة بصل جوانح
10 فص ثوم ، انصاف
2 حبة كبيرة بطاطس
للقلي : زيت ذرة
للتقديم : شرائح ليمون

طريقة تحضير دجاج بالبطاطس

1.إنزعي الجلد عن الدجاج. ( حسب الرغبة )
2.في طبق ضعي كل البهارات.
3.وزعي البهارات على الدجاج، وزعي الزيت وعصير الليمون، قلبي الدجاج مع المكونات وادعكي جيدا لتتغطى كل الدجاج بالتتبيلة. ضعيها في البراد لمدة ١٠ دقائق.
4.تحمير الدجاج: في مقلاة سميكة القاعدة سخني الزيت، اضيفي قطع الدجاج إنتظري لبضع دقائق ليصبح القاع ذهبي، وقلبيها على الجهة الأخرى
5. اضيفي البصل والثوم ثم غطي المقلاة واتركيها على نار متوسطة لبضع دقائق ليتحمر القاع ويصبح البصل ذهبي اللون.
6.في مقلاة واسعة سخني الزيت، اقلي البطاطس.
7.اضيفي البطاطس الى الدجاج ، اتركيها بضع دقائق ثم قدميه.
 

مقادير دجاج بالبطاطس دجاج بالبطاطس طريقة عمل دجاج بالبطاطس الشيف منال العالم طريقة تحضير دجاج بالبطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

موضوعات متعلقة

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

العمر مجرد رقم.. سيدة تثير الجدل بعد فوزها بملكة جمال الكون

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أمريكا| شاهد

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة عصرية| شاهد

ترشيحاتنا

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

حسام موافي يحذر من وجود دم في البراز.. يؤدي لمرض خطير

المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الألبان في مصر 50%

دعاء المذاكرة.. احرص عليه لعدم النسيان وتحصيل المعلومات

حلفاء تل أبيب يتساقطون|مجازر غزة تتسبب في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. درة تستعرض جمالها بعد إنقاص وزنها

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

فيديو

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-