طريقة عمل دجاج بالبطاطس | بأسهل الخطوات

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، طريقة عمل دجاج بالبطاطس.



مقادير دجاج بالبطاطس :



1 كيلو دجاج مقطع أرباع

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون



التتبيلة:



1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة صغيرة اوريجانو

1 ملعقة صغيرة ريحان

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة روز ماري

2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة كبيرة بصل جوانح

10 فص ثوم ، انصاف

2 حبة كبيرة بطاطس

للقلي : زيت ذرة

للتقديم : شرائح ليمون

طريقة تحضير دجاج بالبطاطس

1.إنزعي الجلد عن الدجاج. ( حسب الرغبة )

2.في طبق ضعي كل البهارات.

3.وزعي البهارات على الدجاج، وزعي الزيت وعصير الليمون، قلبي الدجاج مع المكونات وادعكي جيدا لتتغطى كل الدجاج بالتتبيلة. ضعيها في البراد لمدة ١٠ دقائق.

4.تحمير الدجاج: في مقلاة سميكة القاعدة سخني الزيت، اضيفي قطع الدجاج إنتظري لبضع دقائق ليصبح القاع ذهبي، وقلبيها على الجهة الأخرى

5. اضيفي البصل والثوم ثم غطي المقلاة واتركيها على نار متوسطة لبضع دقائق ليتحمر القاع ويصبح البصل ذهبي اللون.

6.في مقلاة واسعة سخني الزيت، اقلي البطاطس.

7.اضيفي البطاطس الى الدجاج ، اتركيها بضع دقائق ثم قدميه.

