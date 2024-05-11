استمرار امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس|ماذا يمتحن طلاب أولى ثانوي اليوم؟

يؤدي اليوم السبت طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة ، امتحان الرياضيات والفلسفة الترم الثاني في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .
و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة ، يبدأ امتحان الرياضيات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، ثم يبدأ امتحان الفلسفة من 12:30 حتى 2 ظهرا
وفي الجيزة ... يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي ، امتحان الفيزياء والفلسفة الترم الثاني في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الموجودة على مستوى محافظة الجيزة
و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة الجيزة ، يبدأ امتحان الفيزياء من 8:30 صباحا حتى 10 صباحا ، ثم يبدأ امتحان الفلسفة من 10:15 صباحا حتى 11:45 صباحا
كما تستمر اليوم امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة وفقا للجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس .
خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
- الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
- السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
- الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
- الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
- النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
- النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024
- النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024
- الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024
- الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024
خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة
- الصفين الرابع و الخامس الابتدائي : من 8 الي 15 مايو
- الصف السادس الابتدائي : خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو
- الصف الأول الإعدادي : خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو .
- الصف الثاني الإعدادي : خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.
- تنطلق امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو.
- الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات " : خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو.
- الصف الثانى الثانوي العام"عام ولغات " : خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.