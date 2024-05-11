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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس|ماذا يمتحن طلاب أولى ثانوي اليوم؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي اليوم السبت طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة ، امتحان الرياضيات والفلسفة الترم الثاني في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة ، يبدأ امتحان الرياضيات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، ثم يبدأ امتحان الفلسفة من 12:30 حتى 2 ظهرا

وفي الجيزة ... يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي ، امتحان الفيزياء والفلسفة الترم الثاني في جميع  لجان امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الموجودة على مستوى محافظة الجيزة

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة الجيزة ، يبدأ امتحان الفيزياء من 8:30 صباحا حتى 10 صباحا ، ثم يبدأ امتحان الفلسفة من 10:15 صباحا حتى 11:45 صباحا
 

كما تستمر اليوم امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة وفقا للجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس .

خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

  • الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024
  • الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024
  • الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة 

  • الصفين الرابع و الخامس الابتدائي :  من 8 الي 15 مايو
  • الصف السادس الابتدائي : خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو
  • الصف الأول الإعدادي : خلال الفترة من  8 مايو حتي 15 مايو .
  • الصف الثاني الإعدادي  : خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.
  • تنطلق امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من  18 إلي 23 مايو.
  • الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات " : خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو.
  • الصف الثانى  الثانوي العام"عام ولغات " : خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.
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استمرار امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس|ماذا يمتحن طلاب أولى ثانوي اليوم؟


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