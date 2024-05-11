استمرار امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس|ماذا يمتحن طلاب أولى ثانوي اليوم؟

يؤدي اليوم السبت طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة ، امتحان الرياضيات والفلسفة الترم الثاني في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة ، يبدأ امتحان الرياضيات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، ثم يبدأ امتحان الفلسفة من 12:30 حتى 2 ظهرا

وفي الجيزة ... يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي ، امتحان الفيزياء والفلسفة الترم الثاني في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الموجودة على مستوى محافظة الجيزة

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة الجيزة ، يبدأ امتحان الفيزياء من 8:30 صباحا حتى 10 صباحا ، ثم يبدأ امتحان الفلسفة من 10:15 صباحا حتى 11:45 صباحا



كما تستمر اليوم امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة وفقا للجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس .

خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024

النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024

الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة