بـ10 آلاف فقط.. أرخص سعر لسيارة تويوتا كورولا في السعودية

تُعتبر السيارات المستعملة خيارًا مهمًا للعديد من الأشخاص في الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل لتوفير وسيلة نقل ملائمة.

من بين السيارات المعروضة للبيع، يمكن العثور على سيارات تويوتا كورولا موديلات مختلفة.

على سبيل المثال، يمكن العثور على سيارة كورولا موديل 2006 مستعملة بحالة جيدة، تتميز بمحرك قوي وناقل حركة أوتوماتيكي، وهي مثالية لمن يبحثون عن سيارة بأسعار ميسورة وصيانة معقولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على سيارة كورولا موديل 2019 مستعملة، تتميز بمواصفات عالية مثل زجاج أوتوماتيكي وشبك أمامي علوي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن الحداثة والراحة.

وفي هذا السياق، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة ومواصفات تلبي مختلف الاحتياجات.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا موديل 2006:

- الموقع: سكاكا بالسلام.

- الدفع: أمامي.

- ناقل الحركة: أوتوماتيك 4 سليندر.

- المحرك: 1400 سي سي.

- الهيكل الخارجي: صالون سيدان.

- نوع الوقود: بنزين.

- اللون الداخلي: بيج.

- اللون الخارجي: أبيض.

- المسافة المقطوعة: 200,000 كم.

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2006

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2006 حوالي 10,000 ريال سعودي (بالتقسيط أو الكاش).

مواصفات سيارة تويوتا كورولا موديل 2019

- المحرك: 4 سليندر.

- اللون الخارجي: فضي.

- اللون الداخلي: بيج.

- ناقل الحركة: أوتوماتيك.

- الوقود: بنزين.

- زجاج أوتوماتيكي.

- شبك أمامي علوي.

- سعة المحرك: 1400 سي سي.

- جنوط ألمنيوم.

- نظام قياس ضغط الإطارات.

بشكل عام، توفر السيارات المستعملة فرصة للحصول على سيارة بأسعار معقولة مع الاستفادة من ميزات متنوعة تلبي احتياجات العديد من الأفراد.

إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة في المملكة العربية السعودية، فإن سوق السيارات المستعملة يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات.