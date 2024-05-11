نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

مُنذ اللحظة الأولى لتلك الأزمة ومِصر كعادتها حاضرة جاهدة فاعلة ساعية واعية لكل تداعيات المشهد، ويشهد على ذلك بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستشرافي الذي نبه وحذر الجميع من تراتبات التصعيد على المنطقة العربية والشرق الأوسط أجمع، وتدهشني ذاكرة السمكة لدى البعض فالحدث لا زال قائم ولم يمضى الزمن بعد، لذا تلك الشرذمة المتسائلة عما قدمت مصر،

لا يوجد رد على سوء قلبهم وانعدام ضميرهم غير.. عفواً لم يقدم أحد للقضية الفلسطينية على مر التاريخ بشكل عام وفي تلك الأزمة بشكلٍ استثنائي وخاص مثل ما قدمت مصر.

فأول زيارة لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط كانت لمصر في 15 أكتوبر وعلى مرأى ومسمع من العالم كان حديث الرئيس السيسي له بكلمات واضحة وحازمة وقوية.

وبعد الزيارة بسبعة أيام استضافت مصر مؤتمر القاهرة للسلام بالعاصمة الادارية بحضور قادة العالم والذي وضحت فيه القيادة السياسية موقف مصر بصورة جلية وعبرت عن فهمها العميق لما وراء الأحداث، فأعلن الرئيس رفض مصر القاطع لسيناريو التهجير والنزوح والذي لم تكن مجريات الأمور أشارت إليه بعد، ولكنها قدرة المقاتل الحكيم العاقل على القراءة الاستشرافية للعدو.

وكانت تلك القمة كاشفة لنوايا الغرب الآثمة فبينما جاء بيان القادة العرب للتأكيد على "رفض نزوح الفلسطينيين"، والدعوة إلى "وقف فوري للحرب".. جاءت كلمات المسؤولين الأوروبيين مقتضبة وفي إطار واحد وهي الدعوة إلى "فتح ممر آمن لوصول المساعدات" مما ذكرني بكلمات الراحلة الجميلة نبيلة السيد في فيلم البحث عن المتاعب طخه بس ماتموتوش يا بوي!!

وكان الرئيس السيسي في غاية الحزم والوضوح إذ قال عن هذا الموقف المخزي "الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي، فبينما نرى هرولة وتنافساً على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".

ولم يخرج عن القمة الأولى لمواجهة الأزمة بيان ختامي توافقي وذلك بسبب تعطل ميزان العدل لدى الغرب وتعارض المصالح مع بعض دول الشرق، في حين أصدرت الرئاسة المصرية بياناً واضحاً وجريئاً لا ينحاز ولا ينتصر إلا للحق كان نصه حتى لا تنسوا "القاهرة لن تألو جهداً في العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، ولن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات" وهذا ماكان والأيام والزمان خير شاهد ولو أنكر بعض الغلمان.

وربما تجلى سيناريو التهجير في أقبح صوره مع تصريحات سابقة لأسامة حمدان قيادي حماس في لبنان في تصريح مخزي جاء فيه "لا أحد يتخيل أن صحراء سيناء ستبتلع الفلسطينيين، على العكس تماماً ستكون منطقة الحدود هي قاعدة مقاومة أكثر رسوخاً باتجاه الاحتلال"

أمام تلك التصريحات البائسة التي تعني أن حماس لا تمانع تهجير أهل غزة إلى سيناء وحسب، بل تعلن أيضاً عن نوايا الحركة باستخدام سيناء، كقاعدة لمحاربة إسرائيل أو استدعائها بظاهر استعدائها وذلك ما ستكشفه الأيام.

أما على الصعيد الإنساني بشقيه الإغاثي والإعاشي فمصر قدمت ست أضعاف مما قدمه العالم أجمع، بحسب آخر احصاء صادر في مطلع شهر إبريل أن منذ بداية الأزمة 87 % من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة مقدمة من الدولة المصرية ومؤسساتها، كما تم استقبال 582 رحلة جوية تقل مساعدات من دول العالم لقطاع غزة منذ بداية العدوان وتحملت مصر كل الأعباء اللوجيستية وهي لو تعلمون عظيمة في التفريغ والتعبئة والتوصيل واستفزاز التفتيش من الجانب الصهيوني ووقفة رجالنا أحيانا لمًا يزيد عن 14 ساعة من أجل الاطمئنان على وصول القمة والشربة والدواء لاشقائهم الأعزاء.

كما أدخلت مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث 123 سيارة إسعاف و43073 ألف طن مواد إغاثة، واستقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى تاريخ الإحصاء، بالإضافة أن الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغ 10235 ألف طن، وحجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر منفردة بلغ نحو 129329 ألف طن، بخلاف 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان وحتى مطلع شهر إبريل.

ولازالت مصر تخوض المعركة بضراوة وسط استفزاز وجرّ شكل في صورة غاية القتامة، وكلّ ما حذرت منه تجسد حياً ويلتف حول رقبة الشرق الأوسط كالحية، ففي تصاعد درامي حزين للأحداث نفذت إسرائيل عمليات توغل برفح الفلسطينية، ووسط هذا التصعيد فالشغل الشاغل للبعض هو مشهد عبثي وطفولي من جيش الاحتلال إن دلّ على شئ يدل على الاختلال وهم يطوفون بمسيرة في محور فلادلفيا، والتي تنص معاهدة السلام على عدم اجراء عمليات عسكرية في هذا الشريط الحدودي المتاخم للحدود المصرية والتابع للسلطة الفلسطينية والتي تمثلها حماس.

ولكن المعاهدات ليست ببيان منزل من السماء فمصر فرضت سيطرتها على المحور في أحداث 2007، عندما استولت حماس على السلطة واحكمت سيطرتها على قطاع غزة مُخلفة ورائها عشرات القتلى من ابناء دمها العُزل، وقامت مصر بذلك لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، بل والكل يعلم ما ليس معلن من العمليات النوعية التي نفذها الجيش المصري داخل تلك المنطقة أثناء معركة مصر ضد الإرهاب الإخواني وأعوانهم منذ عام 2013 وحتى تم القضاء عليه.

لذا لا داعي لاختلاق حُجج لنزع فتيل الحرب التي لن نخوضها بالوكالة أو بحثا عن عنترية وزعامة وهمية، فمِصر أكبر من هذا العبث وأن تفزع لمكايدة صبيانية يريد بها المحتل أن يبعث رسالة لمؤيده المختل بانتصار زائف ومعتل، والمعاهدة أمر يخص السيادة المصرية ورؤيتها وتقديرها لما يدور من تصاعد الأحداث الجارية، وليست أمر انفعالي خاضع لأهواء من بالأصل لا يبالي، ووقت الجد مصر قادرة على إيقاف من تُسول له نفسه وتجبره على التزام الحد.

مِصر الشقيقة الكبرى وعمود الخيمة للمنطقة بأسرها وزعامتها ليست محل للتجربة، وذلك بما قدمناه من جهود حثيثة ومفاوضات متلاحقة وتاريخ طويل يشهد بمساعي مصر الدائمة لتحقيق السلام في المنطقة والحرص على الوصول لاتفاقية حل الدولتين وضمان السيادة الفلسطينية على أراضيها واستقلالها.



وجيش الاحتلال نفسه على دراية أنه ليس أهلاً لمواجهة محتملة مع مصر، ويؤكد على ذلك تصريح للمتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان عقب التوغل في رفح.