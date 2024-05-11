عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو شفايفك داكنة.. 5 طرق لجعلها وردية اللون

5 طرق لجعل شفتيكِ
5 طرق لجعل شفتيكِ وردية اللون

تعاني من الشفايف ذات اللون الدكن، وتجهلين الأسباب نقدم لك خمس طرق لجعل شفتيك وردية اللون، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر الظاهر.. الإثنين

لقطات من مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بلدية المحلة

5 طرق لجعل شفتيكِ وردية اللون

تقشير الشفاه: قومي بتقشير شفتيك بلطف باستخدام فرشاة أسنان ناعمة أو مقشر خاص للشفاه. هذا يساعد في إزالة الجلد الميت وتحفيز تجديد الخلايا، مما يجعل الشفاه تبدو أكثر وردية ونعومة.
ترطيب الشفاه: استخدمي مرطبات الشفاه بانتظام للحفاظ على رطوبة الشفتين وترطيبهما. 

اختاري مرطبات تحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، وتجنبي تلك التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية. يمكنك أيضًا استخدام زيت الزيتون أو زيت اللوز المعقم كمرطب طبيعي للشفاه.


واقي الشفاه: استخدمي واقي الشفاه أو منتجات الترطيب التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) عند التعرض لأشعة الشمس. الشمس قد تسبب تلفًا للشفاه وتساهم في ظهور اللون الداكن، لذا استخدمي واقي الشفاه بانتظام للحماية من الشمس.


التدليك: قومي بتدليك شفتيك بلطف باستخدام فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش ناعمة لمدة دقيقة أو اثنتين يوميًا. هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية وتنشيط الأوعية الدموية في الشفتين، مما يمنحهما لوناً وردياً طبيعياً.


التغذية الجيدة: تأكدي من تناولك لنظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية. قومي بتناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأوميغا-3 كالسلمون والكينوا. هذه العناصر تعزز الصحة العامة للجلد وتساهم في تحسين لون الشفاه.


مع الاهتمام اليومي والتدابير السابقة، يمكنك تحسين لون الشفاه وجعلها تبدو أكثر وردية، ولكن يرجى ملاحظة أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على النتائج المرجوة.

الشفايف ذات اللون الدكن طرق لجعل شفتيك وردية اللون 5 طرق لجعل شفتيك وردية اللون زبدة الشيا زيت جوز الهند مرطبات مكونات طبيعية زيت اللوز واقي الشفاه التدليك الشفتين تنشيط الأوعية الدموية تحسين الدورة الدموية التغذية الجيدة لنظام غذائي صحي تحسين لون الشفاه ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

حر وتراب.. تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب وفضلها.. لا تفوت الخير على نفسك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

سريعة وسهلة | علاجات منزلية للشفاه المتشققة

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

دعاء الليلة الأولى في شهر رجب.. الإفتاء: أبواب السماء تفتح لك بعد 9 ساعات

ترشيحاتنا

فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح بلا تأخير

بركات: الأهلي يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

أسرع دعاء للرزق في الثلث الأخير من الليل.. اغتنمه من 4 كلمات

6 أخطاء فى تصميم المطبخ يفضل تجنبها عند تجديد شقتك

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

سمير راغب: دخول الاحتلال معبر رفح لقطة سياسية ليس لها أي تأثير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

بـ10 آلاف فقط.. أرخص سعر لسيارة تويوتا كورولا في السعودية

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-