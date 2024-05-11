عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر الظاهر.. الإثنين

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الاثنين المقبل 13 مايو 2024، المرافعة في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع أخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013.

اقرأ ايضًا : 

txt

بحضور رئيس معهد التخطيط.. وزير العدل: نحرص على تدريب الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم

txt

النيابة الإدارية تعقد بروتوكول تعاون مع جامعة السادات.. صور

txt

الصلح خير.. ما دور حكمي قضايا الأسرة في الخلع والطلاق بأنواعه؟

txt

بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.

اقرأ ايضًا : 

txt

إعادة محاكمة متهم في أحداث اقتحام مركز كرداسة..غدًا

txt

تسهيل حجز الفنادق يوقع عامل في الإتجار بالنقد الأجنبي

txt

محاكمة 35 إرهابيًا بالاتجار في النقد الأجنبي.. غدًا

txt

انتقام زوج.. حصلت على تمكين من مسكن الزوجية فرد طليقها بهذه الطريقة|شاهد

txt

بعد 25 سنة زواج.. ربة منزل تطرد زوجها من البيت وتستولي على أمواله

txt

يا الدفع يا الحبس.. علاج طفلين في يد الزوج الأناني أمام محكمة الأسرة

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

الدائرة الثالثة إرهاب الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تظاهر أحداث تجمهر أحداث الظاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

حر وتراب.. تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح بلا تأخير

بركات: الأهلي يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

أسرع دعاء للرزق في الثلث الأخير من الليل.. اغتنمه من 4 كلمات

6 أخطاء فى تصميم المطبخ يفضل تجنبها عند تجديد شقتك

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

سمير راغب: دخول الاحتلال معبر رفح لقطة سياسية ليس لها أي تأثير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

بـ10 آلاف فقط.. أرخص سعر لسيارة تويوتا كورولا في السعودية

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-