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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقام زوج.. حصلت على تمكين من مسكن الزوجية فرد طليقها بهذه الطريقة|شاهد

انتقام زوج.. حصلت
انتقام زوج.. حصلت على تمكين من مسكن الزوجية فرد طليقها بهذة

"مش هسيبك تتهني بالشقة".. كان هذا رد فعل زوج بعد أن وافقت محكمة الأسرة على الطلب المقدم من زوجته بتمكينها من مسكن الزوجية.

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بدأت القضية عندما تشاجر الزوجان وألقى عليها يمين الطلاق، وتركت مسكن الزوجية، وعندما توجهت لشقتها مرة ثانية لإحضار ملابس أبنائها ومستلزماتها الخاصة منعها من الدخول وغير مفتاح باب الشقة، وطلقها رسميا عند المأذون.

توجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة وقدمت الأوراق الرسمية التى تفيد بأحقيتها فى التمكين لكونها أما وحاضنة لـ3 أطفال فى أعمار مختلفة، وبعد حصولها على الحكم بتمكينها من الشقة توجهت المدعية بصحبة المحضر من إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة ومحاميها إلى مسكن الزوجية للتمكين، فتفاجأوا بانتقام طليقها منها بعد أن حصت على حكم المحكمة وأرادت تنفيذه بخلع طليقها السيراميك من الأرض وكل شبابيك الشقة وعداد الكهرباء والمياه.

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أثبت المحامي ما حدث داخل الشقة فى محضر رسمى وتحديد مواصفات الشقة والوضع الذى وجدت عليه عند تنفيذ قرار التمكين لموكلته وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمى، وقررت المحكمة التأجيل للشهر المقبل لاستدعاء الزوج، لسماع أقواله.

وتتساءل الكثيرات من الزوجات عن الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من  مسكن الزوجية ، خاصة بعد صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في حالة انفصالها بـالطلاق أو طردها من قِبل الزوج.

ويشرح موقع "صدى البلد" وفقًا للقانون، الإجراءات والأوراق المطلوبة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية.

الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية

- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشئون الأسرة.

- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من الشقة.

خطوات التمكين من مسكن الزوجية

1- عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.

2- تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.

3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكن والتنفيذ.

4- الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكن من منزل الزوجية.

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