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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسهيل حجز الفنادق يوقع عامل في الإتجار بالنقد الأجنبي

تسهيل حجز الفنادق
تسهيل حجز الفنادق يوقع عامل في الإتجار في النقد الأجنبي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بعد غد الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

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بمواجهته اعترف بحيازته  للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وأقر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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