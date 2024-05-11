شارك الإعلامي مجدي عبد الغني لقطات من مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بلدية المحلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بلدية المحلة غدًا ضمن منافسات الدوري المصري".

ويذكر أنه قد استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على استبعاد 11 لاعبا من قائمة "الأحمر" التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك “قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة.. وغياب فريق كامل”.

وكشف عن تشكيل الأهلي للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف