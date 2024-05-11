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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة : إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

 

شاركت الفنانة إليسا صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك قبل حفلها بميامي وقد ظهرت بإطلالة أنثوية وجذابة.

 

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

 

أثارت البلوجر هادية غالب الجدل على السوشيال ميديا ، بعد نشرها صور جديدة لها عبر خاصية ستورم على انستجرام، لـ مايوهات صيف ٢٠٢٤.

 

لو شفايفك داكنة.. 5 طرق لجعلها وردية اللون

 

تعاني من الشفايف ذات اللون الدكن، وتجهلين الأسباب نقدم لك خمس طرق لجعل شفتيك وردية اللون.

 

6 أخطاء فى تصميم المطبخ يفضل تجنبها عند تجديد شقتك

 

عند تجديد المطبخ في شقتك، هنا ستة أخطاء شائعة في تصميم المطبخ يُفضل تجنبها.

 

يا بخت من زار وخفف .. إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

 

أثناء فترة الامتحانات، يعتبر الاحترام والاهتمام بحاجات الآخرين جزءًا مهمًا من الإتيكيت، إليك بعض النصائح للزيارات خلال فترة الامتحانات

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة إليسا هادية غالب الشفايف المطبخ الزيارات

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