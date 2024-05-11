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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يا بخت من زار وخفف .. إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

إتيكيت الزيارات خلال
إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

أثناء فترة الامتحانات، يعتبر الاحترام والاهتمام بحاجات الآخرين جزءًا مهمًا من الإتيكيت، إليك بعض النصائح للزيارات خلال فترة الامتحانات، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

الاستئذان قبل الزيارة: قبل زيارة أحد الأشخاص أثناء فترة الامتحانات، من الأفضل أن تتصل بهم مسبقًا وتطلب الاستئذان. قد يكون لديهم امتحانات أو مراجعات مهمة، وقد يحتاجون للتركيز والتحضير. بالتواصل المسبق، ستعطيهم الفرصة لتحديد وقت مناسب للزيارة.


الاحترام للوقت المحدد: حالما يتم تحديد وقت للزيارة، يجب أن تلتزم به بدقة. قد يكون لدى الشخص الذي تزوره امتحانًا قادمًا أو اجتماعًا آخر، لذا يجب عليك أن تكون محترمًا لوقتهم وأن تصل في الوقت المحدد.

إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات


الحفاظ على الهدوء والتركيز: عندما تقوم بزيارة شخص يخضع لامتحانات، يجب أن تحافظ على الهدوء والتركيز. قد يحتاجون إلى الاسترخاء والتركيز قبل الامتحان، لذا تجنب إحداث أي ضوضاء أو تشتيت أنظارهم.


توفير الدعم والتشجيع: قد يكون للزيارة الخلفية الإيجابية تأثير كبير على المرشح خلال فترة الامتحانات. حاول توفير الدعم العاطفي والتشجيع للشخص الذي تزوره، واستمع إلى مخاوفهم وتقديم الكلمات المشجعة.

إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات


عدم الاطالة في الزيارة: قد يكون لدى الشخص الذي تزوره متطلبات وواجبات أخرى خلال فترة الامتحانات. حاول عدم إطالة الزيارة أكثر من اللازم، واحترم وقتهم واحتياجاتهم الأخرى.
الاهتمام بالمواضيع الإيجابية: خلال الزيارة، حاول التركيز على المواضيع الإيجابية والمحفزة. تجنب مناقشة أمور قد تزيد من التوتر أو تسبب قلقًا زائدًا.


باختصار، الاحترام والاهتمام بحاجات الآخرين هما العنصران الأساسيان في الإتيكيت أثناء زيارات فترة الامتحانات، كن حساسًا ومتفهمًا وجاهز للمساعدة في أي شيء آخر تحتاجه .

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