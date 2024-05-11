ياسمين صبري تبرز أنوثتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” خلال خاصية الاستوري .

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة متميزة أبرزت أنوثتها ورشاقتها، مرتدية فستان فضي اللون ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي ابرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء الكيرلي علي كتفيها.

وشاركت الفنانة ياسمين صبري فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤ ، بمسلسل “رحيل”.

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".