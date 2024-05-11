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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

هادية غالب
هادية غالب

أثارت البلوجر هادية غالب الجدل على السوشيال ميديا ، بعد نشرها صور جديدة لها عبر خاصية ستورم على انستجرام، لـ مايوهات صيف ٢٠٢٤.

 

وأثارت هادية غالب على السوشيال ميديا، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٤ باسعار خيالية.

و بلغ سعر المايوه  15 ألف جنيه و العام الماضى لصيف ٢٠٢٣ كان يبلغ سعره ٨٠٠٠ جنيها و هو ما أثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده عليه واحد هدية .. ده ثمن ليلة فى الأوتيل ".

 

عادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العام اختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.

 

هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضي جميع الأطراف وتنهي الخلاف.

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IMG_0631
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15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

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