6 أخطاء فى تصميم المطبخ يفضل تجنبها عند تجديد شقتك

عند تجديد المطبخ في شقتك، هنا ستة أخطاء شائعة في تصميم المطبخ يُفضل تجنبها،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

6 أخطاء فى تصميم المطبخ يفضل تجنبها

عدم تخصيص مساحة كافية للتخزين

قد يحدث خطأ شائع في تصميم المطبخ هو عدم تخصيص مساحة كافية للتخزين، تأكد من وجود خزائن وأدراج كافية لتخزين الأدوات والأواني والمواد الغذائية. قم بتحليل احتياجاتك وتأكد من وجود مساحة كافية لتنظيم المطبخ بشكل فعال.



عدم تخطيط تدفق العمل

يجب أن يكون تصميم المطبخ عمليًا ويتيح تدفق سلس للعمليات، تجنب وضع العناصر المهمة بعيدًا عن بعضها البعض، مما يتطلب تنقلات غير ضرورية، يجب أن يكون هناك ترتيب جيد بين منطقة التحضير والموقد والحوض ومنطقة تناول الطعام.



عدم الاهتمام بالإضاءة

الإضاءة الجيدة هي عنصر مهم في تصميم المطبخ، ولكنها قد يتم تجاهلها في بعض الأحيان، تأكد من وجود إضاءة كافية ومناسبة في مناطق العمل، مثل منطقة التحضير والموقد. يمكن استخدام الإضاءة المباشرة والغير مباشرة لتوفير إضاءة متوازنة ووظيفية.



تجاهل تهوية المطبخ

التهوية الجيدة ضرورية للتخلص من الروائح والبخار الناتج عن الطبخ، تأكد من وجود نظام تهوية فعال، مثل مروحة تستخرج الهواء الساخن وتوفر تداول هواء جيد، قد تحتاج أيضًا إلى نافذة قابلة للفتح لتهوية الهواء النقي.



عدم اختيار المواد المناسبة

قم باختيار مواد متينة وعملية للمطبخ تستمر لفترة طويلة وتتحمل الاستخدام اليومي، اختر سطح مقاوم للخدش وسهل التنظيف، وخزائن مصنوعة من مواد قوية ومتينة.



عدم التفكير في التفاصيل الصغيرة

لا تتجاهل التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تجعل المطبخ أكثر استخدامًا وجاذبية. اهتم بالتفاصيل مثل مقابض الأدراج والخزائن، وتناسق الألوان والأنماط، وتوفير مساحة لوضع الأدوات المطبخاصة مثل حاملات السكاكين ومنظمات الأدوات.



هذه بعض الأخطاء الشائعة في تصميم المطبخ التي يُفضل تجنبها. قبل الشروع في عملية التجديد، قد يكون من الجيد استشارة مصمم داخلي محترف للحصول على نصائح إضافية وضمان تصميم مطبخ عملي وجميل يلبي احتياجاتك.