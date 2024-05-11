اتحضر في شهرين.. المخرج إسماعيل فاروق يكشف سر نجاح مسلسل حق عرب

قال المخرج إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل «حق عرب»، أن التحضيرات الخاصة بالعمل استغرقت شهرين لاختيار صناع الملحمة الدرامية : خالد أمين مهندس الديكور، وملك ذو الفقار استايلست، وجلال الزكي مدير التصوير، وبعد ذلك جاء اختيار الأبطال.

وكشف إسماعيل فاروق، عن سر نجاح مسلسل «حق عرب»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «بشكر ربنا سبحانه وتعالى على النجاح اللي حققه المسلسل، إحنا بنجتهد في الأول ومش عارفين هنروج لفين، وبنحسن العمل وبنصنع الملحمة عشان نتميز بمسلسل شعبي، عشان يحصل التوحد مع الشارع زي ما حصل».

وأكد المخرج إسماعيل فاروق، على أهمية اختيار صناع العمل حتى يظهر كملحمة شعبية مثل ما حدث مع مسلسل «حق عرب»، وبعد ذلك جاءت مرحلة اختيار أبطال الملحمة، قائلاً: «الحمد لله وقع الاختيار على أبطال كانوا قد المسؤولية».

حق عرب

وتحدث المخرج إسماعيل فاروق، عن الاختلاف بين مسلسل حق عرب، والأعمال التي أخرجها قبل ذلك، قائلاً: «عبده موتة، والقشاش، والنبطشي، والأفلام اللي كانت قبل كده الشعبية، دول حاجة، والأخ الكبير حاجة؛ لأنه برضه كان بطل شعبي محمد رجب، وضربة معلم حاجة، والنهاردة حق عرب حاجة تانية خالص»، مؤكدًا على أنها خطوة هامة في مسيرة نجومية أحمد العوضي.

https://www.youtube.com/watch?v=0ky4QSvbr3U