عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تواصل تتظيم القوافل الطبية المجانية بكفر شكر

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية من تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية المنشاة الصغرى التابعة بمدينة كفر شكر.


وقالت المديرية أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات. 


وأردفت المديرية بأن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية، والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. 

القليوبية القافلة الطبية المجانية القافلة الطبية القوافل الطبية المجانية خريطة القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

عواصف ترابية قوية.. تنبيه من الأرصاد لمرضى الحساسية

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

الجيزاوى يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى

إصلاح هبوط في 3 مناطق بـ شبرا الخيمة القليوبية ..صور

التحفظ على 3 أطنان هياكل دجاج منتهية الصلاحية في القليوبية

محافظ القليوبية : توريد 68597 طن قمح للصوامع والشون

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بالقليوبية

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي كفر شكر

لمنع الغش .. توجيهات صارمة داخل مدارس القليوبية خلال الامتحانات

المشدد 15 عاما لعامل و7 سنوات لسائق لاتهامهما بقـ.تل شخص وإحراق منزل

ترشيحاتنا

3 وصفات لبذور الشيا للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الطقس

الشمس تطلق عواصف ضخمة تقطع الاتصالات والكهرباء والأنترنت

دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان.. يحقق التركيز في المذاكرة والتفوق

جدول زمني الأهم .. نصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

ياسين كمال وعمر فرج يتأهلان لنصف نهائي الباراكياك في بطولة العالم بالمجر

استمرار امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس|ماذا يمتحن طلاب أولى ثانوي اليوم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا بخت من زار وخفف .. إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

تشعر بالإندفاع فى قراراتك .. نصائح للتأني والحصول على رؤية أوضح

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

فيديو

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-