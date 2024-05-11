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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

آثار الحادث
آثار الحادث

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة نقل واصطدام نقل بمقطورة أخرى بها، ما تسبب في تهشم 16 سيارة، وتوقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري بدائرة البساتين.

تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للمستشفيات، بينما تم رفع آثار سيارتي النقل والسيارات المحطمة من نهر الطريق الدائري.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من رفع آثار حادث انقلاب حمولة سيارة نقل أعلى دائري البساتين، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور، وتهشم عدد من السيارات، ومصرع وإصابة 15 شخصا، وجار تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها.

وأصيب الطريق الدائري، صباح اليوم السبت، بكثافات مرورية نتيجة انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري ناحية منطقة البساتين واصطدام نقل بمقطورة أخرى بها، ما أدى إلى تحطم 16 سيارة، وفر قائد النقل هارباً عقب ارتكابه الحادث.

تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغاً بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الرمال بالطريق الدائري دائرة البساتين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة النقل، في ذات الوقت حضرت سيارة نقل أخرى بمقطورة واصطدمت بـ16 سيارة، ما أدى إلى انقلاب جزء من حمولتها بالطريق وتوقف حركة المرور بالطريق الدائري.

جار ضبط سائق النقل الهارب، وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق الدائري لتعود حركة المرور لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

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معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

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