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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرفت كل شيء في طريقها.. فيضانات مُفاجئة تضرب شمال أفغانستان| شاهد

صدى البلد

أسفرت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان، عن مقتل 50 شخصًا على الأقل.
 

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مايو 2024

عدد القتلى مرجّح للارتفاع

وتسببت الفيضانات أيضًا في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات في عدة مناطق، وفقًا لمدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان، الذي قال إن عدد القتلى مرجّح للارتفاع لأن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وقال عبد الله جنان صائغ، المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في طالبان، إن الفيضانات ضربت العاصمة كابول أيضًا.

وأضاف أنه تم إرسال فرق الإنقاذ التي تحمل المواد الغذائية والمساعدات الأخرى إلى المناطق المتضررة.
 

الفيضانات أفغانستان الامطار يورونيوز صدى البلد توك شو

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