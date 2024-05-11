جرفت كل شيء في طريقها.. فيضانات مُفاجئة تضرب شمال أفغانستان| شاهد

أسفرت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان، عن مقتل 50 شخصًا على الأقل.



عدد القتلى مرجّح للارتفاع

وتسببت الفيضانات أيضًا في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات في عدة مناطق، وفقًا لمدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان، الذي قال إن عدد القتلى مرجّح للارتفاع لأن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وقال عبد الله جنان صائغ، المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في طالبان، إن الفيضانات ضربت العاصمة كابول أيضًا.

وأضاف أنه تم إرسال فرق الإنقاذ التي تحمل المواد الغذائية والمساعدات الأخرى إلى المناطق المتضررة.

