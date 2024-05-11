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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كيف تشتري أضحية سليمة.. اعرف الشروط والمواصفات قبل العيد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبداللطيف تغطية جديدة؛ حيث تفصلنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك 2024، ويستعد المسلمون في الوقت الحالي لشراء الأضاحي، فكيف يتم اختيار الأضحية، ويوضح التقرير التالي  مواصفات شراء أضحية سليمة.

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وأشار حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إلى أن للأضحية مواصفات يجب أن تتوفر فيها ، منها أن تكون من الأنعام ( الإبل البقر الجاموس الغنم الماعز) ، أن تكون بالغة السن الشرعي فتكون في الضأن ستة أشهر علي الأقل والماعز  عام كامل والبقر عامان  والابل 5 سنوات ، على أن تكون الأضحية سليمة خالية من الإصابات والأمراض والعيوب الواضحة كالعرج والعمي وألا تكون مكسورة القرن ولا مقطوعة الذيل.

مواصفات الأضاحي

وأوضح عبدالرحمن خلال تصريحات له، أن علي المضحي أن يتحرى الدقة في شراء الأضحية بأن تكون خالية من الافرازات من الأنف أو تكون عندها اسهال أو مصابة بالحمي القلاعية أو الجلد العقدي، وأن تكون لامعة الشعر لا تتردد في الأكل، ويستحسن العجل خالي الكرش غليظ الأرجل عريض الظهر.
 

كما قدم عدة نصائح عند شراء الأضحية

نصائح يجب اتباعها عند شراء الأضحية

– تجنب شراء الأضحية من الباعة المتجولين، والشراء من مصدر موثوق منه مثل الجزار أو الشوادر التابعة لوزارة التموين أو وزارة الزراعة.

– فحص الشكل الخارجي للأضحية.

– أن يكون رأس الأضحية مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل.

– التأكد من أن الأضحية، قوائمها سليمة ولا يوجد عرجًا ظاهرًا.

– التأكد من أن أنف الأضحية غير مصاب بالرشح أو الإفرازات.

– التأكد من أن فم ولسان الأضحية خالي من الالتهابات.

– ينصح أن تكون لية الأضحية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

اختر الأضحية التي تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

– فحص أسنان الأضحية اللبنية عند الشراء، ويفضل اختيار تلك التي استبدلت زوجا واحدًا من الأسنان الدائمة.

– يجب أن يكون تنفس الأضحية طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

– أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس الأضحية، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

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