رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستركز في الفترة المقبلة علي صناعة السيارات من خلال بدء خطوط انتاج للشركات العالمية.



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن مصر ستبدأ إنتاج السيارات في مصر عام ٢٠٢٥ لافتا أن مصر كانت تستورد سيارات بما يقارب 4 مليار دولار سنويا سيارات.

وقال مدبولي إن الحكومة تعمل علي متابعة المصنعين لحل مشاكلهم وزيادة الانتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد مؤكدا ان الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية .

وأكد مدبولي أن جولته مازالت مستمرة حيث سيتفقد أحد مشاريع الاسكان في مدينة العاشر من رمضان

و تفقد مدبولى اليوم ٣ مصانع مختلفة في محافظة الشرقية ، مشيرا الي انه تفقد مصنع متخصص في الادوات الصحية لافتا ان المصنع ينتج لجميع البراندات العالمية ويقوم بتصدير لاوروبا وسوف يصدر لدول امريكا .

وأوضح مدبولي أن المصنع يضم ٢٠٠٠ عامل و ٢٠٠ مهندس مصري لافتا ان المصنع لم يكن متواجد منذ عامين اما الان متواجد ويصنع محليا بمنتجات محلية تصل الي ٧٥٪؜ .



وأشار الي أنه تفقد مصنعا ألمانيا للاجهزة المنزلية مؤكدا أن الحكومة التقت رئيس الشركة في المانية واقنعناه بالاستثمار في مصر مشيرا الي ان مصر تشجع الاستثمار الاجنبي في مصر .

واكد مدبولي انه تفقد مصنع لانتاج التليفون المحمول مشيرا الي ان مصر كانت تستورد هواتف محمولة بمليار ونصف سنويا مشيرا الي ان مصر تستهدف تواجد ٤ شركات عالمية من بين ٥ مصانع عالمية لانتاج المحمول تعمل في مصر .