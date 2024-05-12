تفاصيل 5 اجتماعات لخطة النواب لمناقشة مشروعات الموازنة وبرامج الأداء

الأحد 12/مايو/2024 - 01:00 ص 5/12/2024 1:00:13 AM

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 5 اجتماعات اليوم الأحد لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء في الوزرات المختلفة.

الاجتماع الأول يأتي لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.

فيما سيكون الاجتماع الثاني لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالي 2024/2025.

وفي الاجتماع الثالث تنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الرابع، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

والاجتماع الخامس لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.