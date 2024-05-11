كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة ‏الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي أمام المحلة

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.