كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة
- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
- خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني.
- خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.
- خط الهجوم: محمود كهربا.
بدلاء الأهلي أمام المحلة
ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.