عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً الأحد.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة نجع حمادى

صيانة كهرباء
صيانة كهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، عن اعتزام قطاع كهرباء قنا ، فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بنطاق مدينة نجع حمادى، غداً الأحد الموافق 12/5/2024 ، لإجراء أعمال الصيانة.

 

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل 3 مناطق" منطقة الترعة الضمرانية، منطقة التقسيم المخالف، خلف الاستاد الرياضى".

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ الساعة السادسة صباحاً و يستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، عن المناطق المذكورة، لحين انتهاء أعمال الصيانة التى ينفذها قطاع الكهرباء.

 

وأهابت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائى، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

 

يذكر أن العديد من المناطق بمختلف مراكز قنا ، تشهد أعمال صيانة دورية، لمحولات وأعمدة وأسلاك الكهرباء، ضمن خطط تطوير منظومة الكهرباء.

قنا نجع حمادى فصل التيار الكهربائي الترعة الضمرانية قطاع الكهرباء اعمال الصيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

بيشرب مخدرات وهارب خارج البلد| مفاجآت من العيار الثقيل بقضية عصام صاصا.. التفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك

الصحفيين ترفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-