غداً الأحد.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة نجع حمادى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، عن اعتزام قطاع كهرباء قنا ، فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بنطاق مدينة نجع حمادى، غداً الأحد الموافق 12/5/2024 ، لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل 3 مناطق" منطقة الترعة الضمرانية، منطقة التقسيم المخالف، خلف الاستاد الرياضى".

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ الساعة السادسة صباحاً و يستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، عن المناطق المذكورة، لحين انتهاء أعمال الصيانة التى ينفذها قطاع الكهرباء.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائى، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

يذكر أن العديد من المناطق بمختلف مراكز قنا ، تشهد أعمال صيانة دورية، لمحولات وأعمدة وأسلاك الكهرباء، ضمن خطط تطوير منظومة الكهرباء.