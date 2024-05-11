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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشيدا بدور مصر .. سفير الاتحاد الأوروبي لـ “صدى البلد”: هذه هى خطة إرسال المساعدات لغزة

كريستيان برجر سفير
كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد قد زاد من المساعدات المرسلة لغزة في الفترة الماضية، بحيث وصلت إلى 200 مليون يورو.

أضاف "برجر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاتحاد الأوروبي يقوم بعمل رحلات جوية كل أسبوعا، أو كل يومين إلى مدينة العريش لتوصيل  المعدات، السلع، الأغذية، والأدوية التي ستأخذها جمعية الازمات المصرية إلى غزة.

وفيما يخص كيفية الاستمرار في امداد غزة بالمساعدات بعد أن فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على معبر رفح، قال سفير الاتحاد الأوروبي: " سنواصل القيام بذلك، ولكن علينا أن نرى تطور الاوضاع، إذا كان معبر رفح سيظل مفتوحا، او سيعاد فتح معبر كرم ابو سالم، لذلك علينا أن نرى في الأيام القليلة المقبلة كيف سيتم تطوير هذا الأمر، لكن بالطبع نحن على استعداد لإرسال المزيد من المساعدات إذا لزم الأمر، و نقدر تماما ما تفعله مصر. "

إشادة بدور مصر
 

أشاد "برجر" بدور مصر والجهود المبذولة في توصيل المساعدات إلى غزة، حيث أنها جعلت من مدينة العريش مركزا لتجمع المساعدات، بالإضافة إلي توفيرها جزء كبير من المساعدات التي تأتي إلى غزة.

​الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبى رفح المساعدات غزة

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