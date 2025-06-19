الداخلية الإسرائيلية: 5110 أشخاص باتوا مشردين بسبب الهجمات الإيرانية

أكدت الداخلية الإسرائيلية، أن 5110 أشخاص باتوا مشردين بسبب الهجمات الإيرانية، حسبما افادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس في كلمة تلفزيونية ألقاها من مدينة بئر السبع عقب زيارته لمستشفى سوروكا التي استُهدفت بصواريخ إيرانية صباح اليوم، على أن إسرائيل ستحقق جميع أهداف حربها الحالية، والتي تشمل إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني، وتدمير حركة حماس، إضافة إلى إعادة المخطوفين.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل وجهت "ضربات قاسية" لإيران، ونجحت في "إخراج منشأة نطنز النووية عن الخدمة"، مؤكداً أن "إسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة محتملة للحرب، لكن ذلك منوط بالشعب الإيراني"، مضيفاً: "نحن نخلق الظروف التي تساعدهم على ذلك".