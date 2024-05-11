أضرار وفوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

تعد وجبة كبد الدجاج مُشبعة ومنخفضة السعرات الحرارية، لذا بفضل عدد السعرات الحرارية المنخفضة، يمكن أن يساعد كبد الدجاج في إنقاص الوزن والمساعدة في منع السمنة.

ولكن على الجانب الآخر، يجب تجنب تناول كبد الدجاج المقلي، والذي يحتوي على 180 سعرًا حراريًا لكل وجبة، بالإضافة لمستويات أعلى من الصوديوم والدهون.

فوائد كبدة الدجاج للقلب وفقا لموقع هيلثي..

يحتوي كبد الدجاج على عنصر السيلينيوم، وهو معدن يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وإدارتها، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

فوائد كبد الدجاج فقرالدم

بشكل عام تحتاج خلايا الدم الحمراء في جسمك إلى الحديد والفيتامينات؛ لنقل الأكسجين والوقاية من حالات الدم المرضية، مثل فقر الدم. وهو حالة مرضية خطيرة يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق. لذا بفضل أن كبد الدجاج يحتوي على الحديد والفيتامينات، يمكن أن يساعد في مكافحة مرض فقر الدم، والمساعدة في الحفاظ على صحة الجسم.

ماهي أضرار كبدة الفراخ..

يمتلك كبد الدجاج كمية كبيرة من فيتامين أ، ويعد أكثر من اللازم للحامل.

مما قد يؤدي لأضرار على الجنين، لذا يجب على النساء تجنب كبد الدجاج طوال فترة الحمل.

وفي حالة تخزين أو تحضير كبدة الدجاج بشكل غير صحيح، فيمكن أن تُسبب كبدة الدجاج التسمم الغذائي أو العدوى. فقد تنمو البكتيريا عليها وتُسبب المرض عندما لا يتم غسل وتسخين كبد دجاج بشكل صحيح.