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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتاة ببني سويف تتخلص من حياتها بطريقة بشـ.عة داخل منزلها.. فما السبب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الغموض أحاطت بتخلص فتاة تبلغ من العمر 15 عاما من حياتها شنقًا، وذلك داخل منزلها بعزبة البلهاسي التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف ، حيث لم يتبين حتى الآن الأسباب الحقيقية التي دفعت هذه الفتاة التي ما زالت في مقتبل العمر للتخلص من حياتها بهذه الطريقة البشعة.

تفاصيل الواقعة

أقدمت فتاة  تبلغ من العمر 15 عاما على التخلص من حياتها، أمس الأول الجمعة، شنقًا داخل منزلها بعزبة البلهاسي  التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف.  

تم العثور على طالبة تبلغ من العمر 15 عاما مشنوقة داخل غرفتها في منزلها بقرية البلهاسي التابعة لمركز سمسطا غرب بني سويف  وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي  تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على  جثة فتاة داخل منزلها، بعدما أقدمت على الانتحار شنقًا داخل  غرفتها في منزلها بقرية البلهاسي التابعة لمركز سمسطا غرب بني سويف. 

وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة لموقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة  تدعى  “مريم . ع. أ”، طالبة بالصف الأول الثانوى، وتبلغ من العمر 15 عاما.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي   تحت تصرف جهات التحقيق.

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