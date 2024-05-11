شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية، على مناطق متفرقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا مكثفا على المناطق السكنية شرق مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، لم تعرف الحصيلة بعد، في ظل تخوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المخيم.

كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا، وقصف مسجد أحمد بن حنبل في شارع السكة شرق المخيم.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، شن أحزمة نارية عنيفة ومتتالية شمال قطاع غزة، تحديدا في بيت لاهيا، ومنطقة قليبو، ومخيم جباليا، إضافة إلى المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية، تعمد الاحتلال تدمير عشرات المنازل جراء الأحزمة النارية شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.