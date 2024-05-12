مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

شاركت الإعلامية انجي علي صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت انجي علي الأنظار بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود ستان ذات ياقة كبيرة مكشوف من منطقة الصدر مع حزام في منتصف الخصر.

وبرزت انجي علي جمالها بوضع المكياج الصارخ ذات الألوان الجريئة، حيث وضعت اللون الأحمر في الشفاه، مع الرموش الصناعية لإبراز جمال العين والبلاشر اللامع على الوجنتين.

كما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة، حيث رفعت بعض خصلات شعرها البني لأعلى بطريقة مميزة وتزينت بالسلاسل الرقيقة في الرقبة.