صحيفة: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية حساسة لإسرائيل مقابل تجنب عملية شاملة برفح

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرض على إسرائيل معلومات استخباراتية حساسة من شأنها أن تساعد جيش الاحتلال الإسرائيلي على تعقب قادة حماس وتعقب شبكة أنفاق غزة، مقابل تجنب عملية شاملة في رفح.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هناك تقديرات في إسرائيل بأن الأمريكيين سيرسلون إلى تل أبيب شحنات القنابل المؤجلة في نهاية المطاف لكنهم سيمنعون استخدامها في رفح، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأخير تسليم 3500 قنبلة إلى إسرائيل، وتصريحه بشأن فحص شحنات الأسلحة الأخرى.

ويقول مسئولون إسرائيليون، بناء على محادثات مع الأمريكيين، إن واشنطن تبحث عن طريقة لوقف حظر الأسلحة لإسرائيل، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحل الظاهري أن تتسلم إسرائيل القنابل من الولايات المتحدة، وتشترط عدم استخدامها قبل إجلاء النازحين في رفح.

ووفقاً للصحيفة فإن المفهوم في إسرائيل أن الولايات المتحدة لا تعارض العملية العسكرية في رفح، ولكنها تتوقع إجلاء فعال لسكان المدينة.