أخبار التوك شو| مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح.. لميس الحديدي : الأمن القومي المصري لا يقف عند حدودنا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أونروا تحذّر : ساعات قليلة وغزة بلا وقود وغذاء ومياه

قال عدنان أبو حسنة متحدث منظمة أونروا إن منطقة المواصي منطقة منخفضة شرق رفح بجانب بحر غزة طولها 12 كيلو مترا وبالعرض تتراوح ما بين كيلو إلى نصف الكيلو وصولاً إلى 200 متر مثل منطقة دير بلح حيث تختلف من منطقة لأخرى.

لميس الحديدي : الأمن القومي المصري لا يقف عند حدودنا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن العلاقات المصرية الإسرائيلية السياسية تشهد توتراً شديدا بعد إتساع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وبعد دخول الدبابات لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية وإغلاقه.

الديهي : الجيش المصري جاهز لمواجهة أي خروج إسرائيلي عن النص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري موجود لحماية مقدرات وحدود الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رفع دولة الاحتلال العلم على الحدود يعتبر استفزازًا للأمن القومي للمصري.

عاصفة شمسية قد تؤثر على الاتصالات والطائرات.. وأستاذ بـ«القومي للبحوث» تكشف مفاجأة

تحدثت الدكتورة آمال عبدالله، أستاذ بحوث الشمس بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن ما يتردد بأن هناك عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض للمرة الأولى منذ عام 2003.

أصوات النيران تدوي .. مراسل يرصد الأوضاع من معبر رفح

رصد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، الأوضاع الحالية عند الجانب المصري من معبر رفح البري، مؤكدًا أن أصوات النيران الإسرائيلية لم تتوقف ساعة واحدة على الإطلاق، كما تزداد مع الساعات الأولى من المساء يوميًا.

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة عن تأثر مصر من تخزين سد النهضة

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تحقيق بحيرة فيكتوريا أعلى منسوب في تاريخها، وتأثير ذلك على مصر.

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة، وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

«العربيات بتتقطع عشان يخرجوا الضحايا».. تفاصيل مروعة عن حادث دائري المعادي

كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، آخر مستجدات وتطورات حادث دائري المعادي الذي تسبب في وفاة عدد من المواطنين وخلف إصابات.

أسامة كمال: المفاوض المصري تميز بقوة أعصاب أمام إسرائيلي غير قادر على اتخاذ القرار

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تعد لديه شعبية في إسرائيل، ولا يستطيع تجنب الكارثة السياسية؛ بسبب بقاء الرهائن في غزة.