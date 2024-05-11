أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة عن تأثر مصر من تخزين سد النهضة

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تحقيق بحيرة فيكتوريا أعلى منسوب في تاريخها، وتأثير ذلك على مصر.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "النظام المطري في منابع النيل به إعجاز كبير، وكل شهور السنة بها أمطار".

وأشار إلى أن: "المنطقة الاستوائية تمد النيل بـ15% من المياه"، موضحا: "بحيرة فيكتوريا حققت أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها، إذ سجلت رقما لم يحدث من قبل، حيث تخطت أعلى منسوب وصلت له بنحو 5 سم".

وأوضح: "زيادة سم واحد يعني زيادة ما يقرب من مليار متر مكعب، وهذا مؤشر جدا على أن الأمطار ستكون مرتفعة في أثيوبيا في شهر يوليو القادم، وهو معناه أن إيراد مصر من المياه سيكون مرتفعا، وسيقلل من حجم ضرر التخزين في سد النهضة".

وتابع: "عندما يأتي الإيراد مرتفعا؛ هذا معناه أن الضرر على مصر يكون أقل، مؤكدا أن وجود السد العالي يضمن الحماية لمصر من التصرفات الإثيوبية غير المقبولة".

وأكد: "المواطن المصري لديه أمن مائي لكل ما يحتاج له من مياه خلال فترة التخزين في أثيوبيا، والحكومة تسعى إلى الحفاظ على الحقوق المائية المصرية".