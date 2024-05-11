عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة عن تأثر مصر من تخزين سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تحقيق بحيرة فيكتوريا أعلى منسوب في تاريخها، وتأثير ذلك على مصر.

txt

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

txt

الفرق بين إنجازات السد العالي وأكاذيب سد النهضة .. خبير يوضح

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "النظام المطري في منابع النيل به إعجاز كبير، وكل شهور السنة بها أمطار".

وأشار إلى أن: "المنطقة الاستوائية تمد النيل بـ15% من المياه"، موضحا: "بحيرة فيكتوريا حققت أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها، إذ سجلت رقما لم يحدث من قبل، حيث تخطت أعلى منسوب وصلت له بنحو 5 سم".

وأوضح: "زيادة سم واحد يعني زيادة ما يقرب من مليار متر مكعب، وهذا مؤشر جدا على أن الأمطار ستكون مرتفعة في أثيوبيا في شهر يوليو القادم، وهو معناه أن إيراد مصر من  المياه سيكون مرتفعا، وسيقلل من حجم ضرر التخزين في سد النهضة".

وتابع: "عندما يأتي الإيراد مرتفعا؛ هذا معناه أن الضرر على مصر يكون أقل، مؤكدا أن وجود السد العالي يضمن الحماية لمصر من التصرفات الإثيوبية غير المقبولة".

وأكد: "المواطن المصري لديه أمن مائي لكل ما يحتاج له من مياه خلال فترة التخزين في أثيوبيا، والحكومة تسعى إلى الحفاظ على الحقوق المائية المصرية".

مصر سد النهضة الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أستاذ الموارد المائية المنطقة الاستوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

ترشيحاتنا

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك

الصحفيين ترفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-