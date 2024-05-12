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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام عفيفي: أمريكا لا تحكم من البيت الأبيض.. وتخضع لسيطرة اللوبي اليهودي

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، أن هناك ازدواجية للمعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية وهي مسألة تاريخية يعلنون شيء وأسفل الطاولة شيء آخر، مشيرا إلى أن الرئيس الامريكي رغم كل رفضه لنتنياهو وتعنيفه وتحذيره وردود نتنياهو عليه في العلن وكان بعضها حاد وعنيف ولكن النتيجة لا شيء.

وأضاف إسلام عفيفي، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، أن بايدن يدفع فاتورة مرتفعة جدا بسبب هذا الموقف ولأول مرة البيت الابيض يظهر أمام العالم بهذا الضعف وبدا ضعيف أيضا في أزمة الحرب الاوكرانية، موضحا أن البيت الأبيض لا يحكم امريكا ولكن يحكمها أصحاب المصالح واللوبي اليهودي.

وتابع: "الاعلام لم يعد كسابقه ويقف الان في منطقة وسط ومنصفة لحد كبير وفي تحقيقات استقصائية على الارض وفضح السردية الاسرائيلية، وضغط الرأي العام نتيجة لانتشار الفيديوهات والحقيقة جعلت الاعلام يتبنى بعض السردية المصرية العربية المنصفة للقضية الفلسطينية وكل الاستفتاءات واستطلاعات الراي الامريكية يأتي بايدن متراجعا عن ترامب".

الاعلامي اسامة كمال القضية الفلسطينية برنامج مساء دي إم سي الرئيس الأمريكي

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