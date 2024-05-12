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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

أمام عاشور
أمام عاشور

قال خالد الغندور قائد الزمالك السابق، إن أحمد حسن واحد من أساطير الكرة المصرية وإذا كان هناك خمسة أساطير في الكرة المصرية فهو واحد منهم .

وأضاف خالد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه ليس مثير للجدل ولكنه يقول آرائه بدون أن يكون مغرض ، معلقا أنه سيتعاطف مع أصحابه وأخواته الأهلاوية ويتمني أن يكون السوبر الافريقي مصري .

وواصل تصريحاته أنه كان يشجع الأهلي مثل أبوه وهو صغير وحضر مباريات الأهلي في الملعب مثل نهائي افريقيا أمام كوتوكو ، مضيفا أن بركات كان زملكاوي ومحمد شريف وياسر ابراهيم وأصبحوا أهلاوية .

وكشف أن أمام عاشور يلعب في الأهلي وكل انتمائه الآن للأهلي ، مؤكدا أن الأهلي قوة إعلامية وأمام عاشور أحرز أهداف قوية مع الزمالك لكن الآن الكل يشيد به لأنه في الأهلي.. إمام عاشور في الزمالك أفضل من الأهلي حتي الآن .

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خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

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