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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتودي بحياة 300 شخص

صدى البلد

أودت فيضانات مفاجئة ضربت شمالي أفغانستان بحياة أكثر من 300 شخص، وفق ما أفادت الأمم المتحدة،، السبت، فيما أعلنت السلطات المحلية حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ.

وأدّت أمطار غزيرة الجمعة، إلى فيضان أنهار، وتسببت بسيول طينية في قرى وأراض زراعية بعدة ولايات.

وشوهد ناجون يتنقلون في شوارع موحلة بين المباني المتضررة، بينما نشرت السلطات ومنظمات غير حكومية طواقم إنقاذ ومساعدات، محذرة من عزل بعض المناطق بسبب الفيضانات.

وتُعد ولاية بغلان (شمال) من أكثر المناطق تضرراً، حيث قضى أكثر من 300 شخص فيها لوحدها، ودُمرت أو تضررت آلاف المنازل، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وقالت رنا دراز مسؤولة الاتصالات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إنه "بناء على المعلومات الحالية: قضى 311 شخصاً في ولاية بجلان، ودمر 2011 منزلاً، وتضرر 2800 منزل".

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن 218 شخصاً لقوا حتفهم في بغلان.

من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية  الأفغانية عبد المتين قاني أن 131 شخصاً لقوا حتفهم في بغلان، لافتاً إلى أن الحصيلة قد ترتفع لأن "العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين".

ويشار إلى تباين في حصيلتي الضحايا اللتين قدمتهما الحكومة والوكالات الإنسانية.

 

 

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