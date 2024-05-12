محمد صلاح: الزمالك يستطيع الفوز على نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”: "يجب على لاعبي الزمالك أن يلعبوا بثقة وروح عالية منذ أول دقيقة في المباراة، ونحاول عدم التسجيل في مرمانا أهدافا، والجمهور المغربي سيشكل عامل ضغط على فريق نهضة بركان".





وأضاف: "أتمنى التوفيق للاعبي الزمالك والجهاز الفني ولدي ثقة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، ويجب على اللاعبين عدم ترك مساحات للفريق المغربي وأن يتغلب عنصر الهدوء عليهم".