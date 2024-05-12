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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق في انقلاب لودر على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

صدى البلد

لقي سائق في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر إصابته باشتباه نزيف بالمخ والصدر، وذلك عقب انقلاب لودر به بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع سائق إثر تعرضه لحادث انقلاب لودر به بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'محمد ع.ف' 25 سنة، سائق لودر، ويقيم بالأقصر، وأفاد نجل عمومته المدعو 'الحسيني ع.ب.ا' 19 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيادة المذكور لودر بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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