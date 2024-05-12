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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدء اجتماع الأوقاف بـ قادة ورائدات «فكر» في مسجد النور بالعباسية|بث مباشر

لقاء قادة ورائدات
لقاء قادة ورائدات فكر

بدأت، منذ قليل،  فعاليات لقاء قادة ورائدات «فكر»، بمسجد النور بالعباسية، حيث  يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اجتماعًا بقادة فكر ورائدات فكر، لمناقشة تكثيف الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل خلال العطلة الصيفية.

أعظم عصر في عمارة المساجد

وفي صباح اليوم، الأحد، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، و"مفضل محمد" ممثل السلطان بالقاهرة، مراسم الافتتاح الرسمي لمسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها.

وقال وزير الأوقاف: “نشكر سيادة الرئيس على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة وما يوليه من عناية لعمارة بيوت الله عز وجل”، متوجها باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه لافتتاح  مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) صباح اليوم الأحد 12/ 5/ 2024م بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا ودقيقًا غير مسبوق ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر شاهدا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

وتابع: “كما أكد الرئيس في كلمته خلال الافتتاح أن هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة يتم فيها افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ، وقد سبق أن تم تطوير مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ثم مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)”.

افتتاح مسجد السيدة زينب.. وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على تشريفه وعنايته

وأضاف: “كما يطيب لي أن نشكر سيادته على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وتشييدها وتطويرها بما يليق بحقها وبجمهوريتنا الجديدة، حيث أعلن الرئيس السيسي في كلمته اليوم عن خطة كبيرة جدًا لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم جميعًا) والصالحين وسائر المساجد الكبرى والأثرية، بدءا بمسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المواردي ومساجد أخرى كثيرة وصولا إلى القلعة ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، فجزاه الله عن عمارة بيوت الله (عز وجل) خير الجزاء”. 

قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
قادة ورائدات فكر
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