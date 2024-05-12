مدبولي: أصبح لدينا سعر صرف مرن.. ونسعى لتقليل الإنفاق على المشروعات القومية

خلال كلمته بمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية تعمل على الاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة من خلال قرارات جريئة كما أن الدولة تعاملت بنجاح مع هذه التحديات خلال الفترة الماضية .



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية أن الدولة تمكنت من إجراء المراجعة الأولي والثانية مع صندوق النقد مارس الماضي .

وأضاف “مدبولي” أن التعاون مع صندوق النقد له علاقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر الآن وأصبح لدينا سعر صرف مرن ونسعى إلى تقليل الإنفاق علي المشروعات القومية وندعم القطاع الخاص الذي سيلعب دورًا رئيسًا في الاستثمار خلال الفترة المقبلة.