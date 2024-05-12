أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للارصاد أن الأجواء اليوم مستقرة على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية :-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٢٤درجة مئوية

- جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية

- شمال الصعيد ٣١ درجة مئوية

- جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية

وأوضحت أنه يوجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري كما يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر

المدينة .. العظمى - الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 29 16

دمنهور 29 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 17

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 33 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 29 14

رأس غارب 33 21

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 34 23

شلاتين 34 21

حلايب 33 21

أبو رماد 33 20

رأس حدربة 33 20

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 31 16

أسيوط 32 17

سوهاج 34 20

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 40 24

الوادي الجديد 37 18

أبوسمبل 40 24

