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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

صدى البلد

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية؛ لمتابعة ثبات الأسعار وصلاحية السلع ومنع احتكارها، حماية للمستهلكين وحفاظا على الصحة.
وأسفرت الحملة التي قامت بها إدارات حي وسط الإسكندرية عن إغلاق وتشميع محلين مخالفين، وإعدام كمية من مصنعات اللحوم للتلف الظاهري وتغير الخواص، وتحرير 29 محضرا و10 إنذارات متنوعة (صحة واشتراطات نظافة وتموين وعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء وبيئة وقوى عاملة) والتحفظ على 30 حالة إشغال.


ونفذ حي ثان المنتزه حملة مكثفة على المخابز السياحية، للتأكد من ثبات الأسعار المحددة، والأوزان والمواصفات الفنية المقررة، وتم تحرير 9 محاضر لمخابز غير مرخصة، ولعدم الإعلان عن الأسعار، والنقص في وزن رغيف الخبز.
 

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