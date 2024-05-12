تداول أسئلة امتحان مادة العلوم للصف السادس الابتدائي

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى أسئلة امتحان مادة العلوم لـ الصف السادس الابتدائي بإدارة الخانكة التعليمية في محافظة القليوبية الذين يؤديه الطلاب اليوم ضمن امتحانات نهاية العام 2024 .

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ان غرفة عمليات متابعة الامتحانات تلقت شكوى بتسريب امتحان مادة العلوم للصف السادس الابتدائى بإدارة الخانكة وتقوم لمديرية بمتابعة والتحقق في مزاعم تداول الورقة الامتحانية المزعومة.

وأضاف المصدر أنه يتم التحقق من أسئلة امتحان العلوم لـ الصف السادس الابتدائي المتداولة إذا كانت نفس الأسئلة المنعقدة اليوم أم لا، وفي حالة التأكد من تداولها يتم معاقبة المتسبب في الواقعة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه في حالة إثبات صحة تداول امتحان العلوم لـ الصف السادس الابتدائي، سيكون هناك عقوبات رادعة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتسببين والمشاركين في تداول أسئلة الامتحان.