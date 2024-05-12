المشدد 5 سنوات للمتهمين بالإتجار بالأسلحة وإصابة شخص بطلق ناري بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاملين لإتهامهم بحيازة اسلحة نارية واصابة شخص بطلق ناري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الاحالة في القضية رقم 21361 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3163 لسنة 2023 کلی جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عبدالله.م.ر.إ" - ٢٧ سنة - عامل، و"محمود.م.م.ع" - ٤٦ سنة - عامل - مقيمين/ ارض الحافي بيجام - اول شبرا الخيمة - لأنهما في يوم 20/10/2023 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش" بغير ترخيص.



وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازا و احرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً لهم بحيازته او احرازه.



وتابع امر الاحالة ان المتهمين احدثا عمداً بالمجني عليه "محمود.ر.ع.ا" الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق و التي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش.



وتعود احداث الواقعة عندما اكدت تحريات النقيب "أدهم الحسيني" معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بأن تحرياته النهائية توصلت لقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وبمحاولته الفرار أطلق المتهم "محمود.م.م.ع" عياراً نارياً صوبه من سلاح ناري فرد خرطوش ) فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق و عزى قصد المتهمين من ذلك التعدي عليه لوجود سابق خلافات بينه وبين الأول.

كما أضافت التحريات بأن المتهم الثاني كان على علم بإحراز الأول للسلاح الناري إبان تواجدهما بمسرح الواقعة.