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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيل كولر معلم.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على انتصارات الأهلي في الدوري

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي علي انتصارات الأهلي في بطولة الدوري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتب ابراهيم عبد الجواد :"عدم وجود عمر كمال في المنتخب هيبقى ظلم كبير وإهدار الفرص مشكلة كبيرة في الأهلي مارسيل كولر معلم".
 

يُذكر أن الأهلي تغلب على بلدية المحلة بهدفين لهدف في الجولة 22 من دوري NILE، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة فيالمركز الخامس، ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في نهائي البطولة، في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبتالمقبل، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحقيق اللقب.

إبراهيم عبد الجواد بلدية المحلة بطولة الدوري لترجي التونسي مارسيل كولر مواجهة الترجي

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