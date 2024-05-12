مارسيل كولر معلم.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على انتصارات الأهلي في الدوري

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي علي انتصارات الأهلي في بطولة الدوري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد :"عدم وجود عمر كمال في المنتخب هيبقى ظلم كبير وإهدار الفرص مشكلة كبيرة في الأهلي مارسيل كولر معلم".



يُذكر أن الأهلي تغلب على بلدية المحلة بهدفين لهدف في الجولة 22 من دوري NILE، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة فيالمركز الخامس، ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في نهائي البطولة، في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبتالمقبل، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحقيق اللقب.