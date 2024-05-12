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رئيس التحرير
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ديني

رئيس تحرير الجمهورية: الدعاة مؤتمنون على عقل وفكر الناس.. وبناؤهم من بناء الدول

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد أيوب

وجه الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معربًا عن انبهاره بمشهد الأئمة والواعظات وبهذا الرونق وهذا البهاء وهذا الجمال، وقال: “هذا ليس من فراغ، بل بعد جهد ورؤية مستنيرة يحملها هذا العالم الجليل وزير الأوقاف، فلكم أن تفخروا بأنكم أئمة وأنكن واعظات، فلا يتحدث الوزير إلا وهمه الأول كيف يرتقى بأئمة وواعظات الأوقاف علمًا وخلقا وقيمة ومظهرا وأداءً وثقافة وتأثيرًا في الناس”.

لقاء قادة ورائدات فكر

وأوضح أيوب، خلال كلمته في لقاء قادة ورائدات “فكر” بمسجد النور بالعباسية اليوم، الأحد 12 /5 /2024م، أن “هذا من بناء الدول والذي أدركه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم، وهو الارتقاء برجل الدين، فإذا لم ترتق برجل الدين الإمام والواعظة وتجعله أولوية من أولوياتك افتقدت ركنًا مهمًا من أركان أي دولة، ولهذا كان الاهتمام من وزير الأوقاف فهو رجل يعرف معنى كلمة دولة وقيمة الإمام ورجل الدين في بناء الدولة، خاصة مفهوم الدولة الوطنية في ظل تحديات كبيرة على الصعيد الراهن يراها الجميع ويسمع بها، بلد يحيط بها حزام من النيران وكذلك مستهدفة بمعنى كلمة الاستهداف مستهدفة بالفتن وبإحداث حالة من التشكيك بمؤسساتها الوطنية وقياداتها وتوجهاتها وقراراتها وهويتها مستهدفة بإحداث حالة من البلبلة والقلاقل والفتن الداخلية تؤدى إلى هدم الدول”.

وأضااف: “كما أن هناك مقاتلين على حدود البلد يدافعون عن أرضها وترابها، فكذلك هناك مقاتلون عنها من الداخل وهم رجال العلم والفكر والثقافة والأئمة والواعظات، فهم جنود الدولة لمحاربة الأفكار الهدامة التي تريد النيل من العقل المصري، فليست مهمة الإمام تقويم السلوك الديني فقط إنما مهمة الإمام أكبر من ذلك تقويم السلوك العام للمواطن المصري وتنمية وعيه وبناء شخصيته الحقيقية، فلابد أن يكون الإمام والواعظ على علم ومعرفة بمعنى كلمة دولة وطنية وأهمية الدولة الوطنية”.

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وتابع: “أصبح لدينا اليوم وعي ورجال دين ومؤسسة دينية وطنية قوية رائعة يقودها رجل وطني فاهم لمعنى الدعوة وقيمة الدعوة، ولدينا رئيس دولة مدرك لهذه الأهمية، وعلينا أن نحدث المجتمع بما يحقق مصالح الدولة الوطنية ومصالح الدين، فقوة الدولة وصلابتها وبقائها واستقرارها جزء من قوة واستقرار وبقاء الدين، والدعاة مؤتمنون على عقول وفكر الناس واستقرار الدولة، ونحن لا نخجل ونحن ندافع عن دولتنا لأن من سقطت دولهم تحولوا إلى لاجئين، فنعمة الدولة أحد أهم نعم الله على الناس، فواجبنا كأئمة ودعاة وواعظات تحصين الأفكار، والواعظات خاصة لتحصين النساء من أفكار الجماعات المتطرفة والتي تنفذ إلى البيوت من خلال النساء”.

واستطرد: “لابد أن يفخر الأئمة والواعظات وأن يعتزوا بما حباهم الله به من علم وبما يتحملوه من رسالة تجاه الدين والوطن، فلابد ألا يبخلوا على الناس بعلمهم لأنهم مؤتمنون على عقول الناس ووعيهم، كما أن عليهم أن ينشروا قيم التسامح والمحبة، بما يحقق الاستقرار الفكري والثقافي والسياسي، حيث إن مصر هي فخر الإسلام وفخر الدول الإسلامية”.

لقاء قادة ورائدات فكر
لقاء قادة ورائدات فكر
لقاء قادة ورائدات فكر
لقاء قادة ورائدات فكر
لقاء قادة ورائدات فكر
لقاء قادة ورائدات فكر
لقاء قادة ورائدات فكر
لقاء قادة ورائدات فكر
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