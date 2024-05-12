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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف: مسجد ومقام السيدة زينب مفتوح من اليوم لجميع الزوار.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مسجد ومقام السيدة زينب مفتوح من اليوم لجميع الزوار، موجهًا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته بتطوير وبناء المساجد وخاصة مساجد آل البيت.

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إنجازعظيم بأيادي وخامات مصرية

وأضاف “عبد العزيز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنه لأول مرة يتم عمل الأرابيسك في الرخام في مسجد السيدة زينب، معقبًا: “وتم ذلك بقيادة الهيئة الهندسية مشكورة التي قامت على هذا الإنجاز والعمل العظيم”.
 

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن عظمة ومهارة المصريين تظهر في كل وقت وأوان، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز تم بأيادي وخامات مصرية.

الأوقاف السيدة زينب مقام السيدة زينب لسيسي عبد الفتاح السيسي

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