عاصفة شمسية نادرة تصبغ سماء تشيلي باللون الأرجواني |شاهد

في مشهد نادر، غطت أضواء العاصفة الشمسية التي ضربت الغلاف الجوي سماء عدد من الدول في النصف الشمالي من الأرض، وظهرت ألوان زاهية في مساحات كبيرة في السماء.



وشهد سكان مدينة بونتا أريناس التي تقع في أقصى جنوب تشيلي هذا الحدث الفلكي غير العادي الذي صبغ السماء بلون أرجواني، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقدمت عاصفة شمسية قوية عرضاً ضوئياً مذهلاً في السماء في جميع أنحاء العالم خلال الليل، ولكنها تسببت فيما يبدو في حدوث اضطرابات طفيفة في شبكة الاتصالات وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

